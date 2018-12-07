شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ينهى صراع الأهلى والزمالك ويضم الفلسطينى حامد حمدان رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى بيراميدز عن ضم الفلسطينى حامد حمدان، لاعب نادى غزة الرياضى، فى ثالث الصفقات النادى قبل فترة الانتقالات الشتوية بعد ضم الثنائى عمرو مرعى وإيريك تراورى لتدعيم صفوف الفريق. وبذلك يعد حامد حمدان ثالث صفقات بيراميدز فى يناير، بعدما كان هدفا للأهلى والزمالك لضمه خلال الأيام الماضية قبل أن ينجح مسئولى بيراميدز فى ضم اللاعب لصالحهم. وكان اللاعب قد التقط صورا تذكارية بقميص الأهلى وكان قاب قوسين أو أودنى من الانضمام لأحد القطبين، قبل أن يعلن براميدز بشكل رسمى عن ضمه.

حامد حمدان

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