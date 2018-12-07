وكيل حمدان لمصراوي يكشف كواليس فشل انتقاله للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف محمد السدودي، وكيل أعمال اللاعب الفلسطيني، حامد حمدان، سبب فشل انتقاله للنادي الأهلي.

وقال السدودي من خلال تصريحات لـ" الخليج 365" إن اللاعب قام بتوقيع استمارات للنادي الأهلي لكن الأمور لم تكتمل.

وأعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع حامد حمدان ليكون ثالث الصفقات الشتوية للفريق بعد عمرو مرعي وإيرك تراوري لاعبا النجم الساحلي والمقاصة على الترتيب.

وأضاف: "في اليوم الثاني لتوقيع الاستمارات، حضر اللاعب إلى النادي الأهلي للانخراط في التدريبات لكن تمت معاملته بشكل سيئ، بعد ذلك لمسنا اهتمامًا من نادي بيراميدز وتمت الصفقة."

وأكمل: "رفض مسؤولو الأهلي منحه ملابس من أجل خوض التدريبات وهو أمر أثار غضب اللاعب."

وكان علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية في النادي الأهلي إنه نجح في الحصول على خدمات اللاعب القادم من فريق غزة الفلسطيني.

وقال ميهوب إن اللاعب مبشر كما أنه يتميز يثقة كبيرة في النفس.