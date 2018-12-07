بالفيديو.. الشحات يسجل في خسارة العين بمباراة مثيرة بكأس رئيس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
شارك الدولي حسين الشحات، لاعب العين الإماراتي، في خسارة فريقه أمام الوصل، بنتيجة خمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.
واحرز فريق الوصل في التسجيل في الدقيقة 21، قبل أن تشهد الدقيقة 28 الهدف الثاني عن طريق عبد الله جاسم،وأضاف كايو الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني سجل العين هدفه الاول في الدقيقة 46 عن طريق كايو، قبل أن يضيف الشحات الثاني في الدقيقة 58.
وجاء الهدف الرابع للوصل في الدقيقة 63 عن طريق ليما، ليقلص ديكاتيه النتيجه للعين في الدقيقة 76، قبل أن يسجل كايو الخامس للوصل في الدقيقة 82.
وبتلك النتيجة ودع العين البطولة ويتأهل الوصل إلى دور الثمانية من كأس رئيس الدولة.
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