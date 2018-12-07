رسميا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع ثالث صفقاته الشتوية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد مع الفلسطيني حامد حمدان ليكون ثالث صفقات الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوي الجاري.
وقال بيراميدز عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الجمعة: "ثالث صفقات بيراميدز في يناير.. اللاعب الفلسطيني حامد محمد محمود حمدان لاعب نادي غزه الرياضي."
وسبق أن أعلن بيراميدز عن التعاقد مع اريك تراوري المنضم من مصر للمقاصة، بالإضافة إلى عمرو مرعي القادم للفريق من النجم الساحلي التونسي.
كان علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية في الأهلي أعلن عن توقيع اللاعب للنادي قبل أيام قليلة، غير أن الخليج 365 علم أن اللاعب وقع على استمارة رغبة فقط ولم ينضم للنادي بشكل رسمي.
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