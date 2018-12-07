بالفيديو.. حسين الشحات يتلاعب بدفاع الوصل ويسجل بيسراه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
واصل حسين الشحات لاعب العين الإماراتي تألقه وسجل هدفاً رائعاً لفريقه في شباك فريق الوصل في المباراة التي تجمع الفريقين في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.
حسين الشحات حصل على الكرة في الدقيقة 58 داخل منطقة الجزاء ليرواغ اثنين من دفاع الوصل ثم يسيطر على الكرة بالقدم اليسرى ويطلق قذيفة مرت إلى الشباك.
الهدف الذي سجله الشحات كان الثاني لفريقه المتأخر بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، وفي الوقت الذي اندفع فيه العين لإدراك التعادل رد الوصل بالهدف الرابع لتصبح النتيجة (4-2) قبل منتصف الشوط الثاني.
ويستعد حسين الشحات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية هذا الشهر مع فريق العين، قبل أن يحسم مصيره في يناير بالبقاء في الإمارات أو الرحيل.
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