رياضة | الرجاء المغربي يرسل حافلة لنقل الإسماعيلي إلى مقر إقامته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرجاء المغربي يرسل حافلة لنقل الإسماعيلي إلى مقر إقامته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل مجلس إدارة الرجاء المغربى، حافلة فريقه لنقل بعثة الإسماعيلى من مطار محمد الخامس الدولى حتى مقر إقامتها. جاء ذلك فى إطار العلاقات الوطيدة بين الناديين الذى يسعى لتحقيقه مسئولى الاتحاد العربى لكرة القدم بصفة مستمرة منذ بداية المنافسات العربية. ويحل الدراويش ضيفًا على فريق الرجاء المغربى مساء الثلاثاء المقبل فى إطار دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال. ويحتاج الدراويش لتحقيق الفوز أو أى تعادل إيجابى لضمان مواصلة مشواره العربى خاصة وأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى.

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