رياضة | الجونة يطلب استعارة ثنائي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يطلب استعارة ثنائي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مسؤولو نادي الجونة استعارة ثنائي الزمالك أحمد مدبولي ومحمود عبد العاطي دونجا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل خروج اللاعبين من حسابات السويسري جروس المدير الفني للفريق الأبيض في الفترة الماضية.

ولم يشارك اللاعبان مع الفريق الأبيض في المباريات في ظل كثرة عدد اللاعبين في مركزي خط الوسط وصانع الألعاب، وهو ما دفع مسؤولي النادي الساحلي لطلب استعارة الثنائي في الفترة المقبلة لحاجة الفريق لخدماتهما.

وكان دونجا تلقى عروضا من المقاصة وسموحة والمقاولون العرب، في حين تلقى أحمد مدبولي عروضا من المصري وسموحة بخلاف عروض عربية ولم يحسم الثنائي موقفهما حتى الآن من العروض.