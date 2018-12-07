كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يُطَبّق 'العناية المركزة' مع لاعبيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن سولاري كان يتابع مباراة مليلية يوم الخميس، لكن عيونه كانت على ما سَيَحدُث في مدريد الأسابيع القادمة، هذا هو سبب أنه قرر ترك ريجوليون في المدرجات وعدم المخاطرة في مركز الظهير الأيسر، هذا هو سبب لعب كارفاخال كظهير أيسر.
فاييخو خيسوس خارج كأس العالم للأندية.. فاييخو لم يلعب مع ريال مدريد منذ الموسم الماضي (9 مايو)، في الصباح علم فاييخو أن سولاري لم يستدعيه للقائمة المسافرة لكأس العالم للأندية، هذا حدث بالفعل الموسم الماضي مع زيدان عندما كان فاييخو في حالة بدنية جيّدة.
وإذا ابتعدت الإصابات عن فاييخو، سيكون هذا مهم للفريق حيث سيعطي الراحة لراموس وفاران ليكونوا في حالة جيّدة في الفترة الحاسمة من الموسم، في الوقت الحالي، يقلل من القلق في هذا المركز والفريق بإنتظار عودة ناتشو من الأصابة.
يورينتي.. قبل أسبوعين فقط، يورينتي كان من أقل اللاعبين في الفريق حصولاً على الدقائق. الأمس كانت ثالث مباراة له كأساسي على التوالي وأهميته في خطط سولاري أصبحت تتضاعف في الفترة الأخيرة.
سولاري قام بحماية لاعبان للدوري، أحدهما كان داني كارفاخال والآخر هو ماركوس يورينتي، لاعب خط الوسط أثبت أنه البديل الطبيعي لكاسيميرو و أنه لا يوجد سبب أن يلجأ مدربه لحلول مثل سيبايوس، يورينتي أثبت أنه لاعب يمكن الأعتماد عليه في غياب كاسيميرو.
ركبة كروس.. أوضح الألماني عبر شبكاته في مواقع التواصل الاجتماعي أن لديه بعض المشاكل في ركبته اليمنى منذ مباراة روما، مثلما ماركوس يورينتي هو بديل كاسيميرو، فوجود داني سيبايوس يسمح للمدرب أن يعطي الراحة لكروس قبل كأس العالم للأندية.
سقوط ماريانو.. في يوم سعيد لـريال مدريد ضد مليلية، لم يكن كذلك لـماريانو، المهاجم كان اللاعب الأقل حظاً في فريق سولاري، ماريانو أضطر الإنسحاب من الملعب قبل نهاية المباراة بمشكلة عضلية جديدة، يتكرر معه سيناريو الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لمدة شهر.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | سولاري يُطَبّق 'العناية المركزة' مع لاعبيه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .