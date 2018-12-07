رياضة | سولاري يُطَبّق 'العناية المركزة' مع لاعبيه

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن سولاري كان يتابع مباراة مليلية يوم الخميس، لكن عيونه كانت على ما سَيَحدُث في مدريد الأسابيع القادمة، هذا هو سبب أنه قرر ترك ريجوليون في المدرجات وعدم المخاطرة في مركز الظهير الأيسر، هذا هو سبب لعب كارفاخال كظهير أيسر.

فاييخو خيسوس خارج كأس العالم للأندية.. فاييخو لم يلعب مع ريال مدريد منذ الموسم الماضي (9 مايو)، في الصباح علم فاييخو أن سولاري لم يستدعيه للقائمة المسافرة لكأس العالم للأندية، هذا حدث بالفعل الموسم الماضي مع زيدان عندما كان فاييخو في حالة بدنية جيّدة.

وإذا ابتعدت الإصابات عن فاييخو، سيكون هذا مهم للفريق حيث سيعطي الراحة لراموس وفاران ليكونوا في حالة جيّدة في الفترة الحاسمة من الموسم، في الوقت الحالي، يقلل من القلق في هذا المركز والفريق بإنتظار عودة ناتشو من الأصابة.