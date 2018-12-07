رياضة | رئيس الاتحاد السكندري يتوجه لمدرجات الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الاتحاد السكندري يتوجه لمدرجات الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إلى مدرجات جماهير فريقه من أجل توجيه التحية لهم، قبل العودة إلى المقصورة الرئيسية.

وكان جماهير زعيم الثغر، هتفت لرئيس النادي قبل مباراة سموحة، ووجهت له التحية على مجهوداته منذ تولي رئاسة النادي.

ويلتقي الاتحاد سموحة، بعد قليل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.