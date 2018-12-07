رياضة | غدا.. 6 لقاءات مهمة في انطلاق الدور الثاني للمجموعة السابعة بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. 6 لقاءات مهمة في انطلاق الدور الثاني للمجموعة السابعة بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق في الثانية والنصف من عصر السبت قطار الدور الثاني للمجموعة السابعة والتي تضم أندية الإسماعيلية والشرقية والسويس بدوري القسم الثالث. في البداية يلتقي متصدر المجموعة الشرقية صاحب الـ 29 نقطة مع م ش ابو شحاته صاحب المركز التاسع برصيد 13 نقطة بملعب الشرقية وفي اللقاء الثاني، يحل وصيف المجموعة نادي كهرباء الإسماعيلية صاحب الـ 26 نقطة ضيفا علي فريق بلبيس صاحب المركز السابع برصيد 17 نقطة بملعب جوت بلبيس. وفي لقاء الاشقاء، يلتقي غزل السويس صاحب المركز السادس برصيد 18 نقطة، مع النوبة السويسي صاحب المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط بملعب الغزل. بينما يحل القنطرة غرب صاحب المركز العاشر بجدول برصيد 10 نقاط ضيفا علي فاقوس صاحب المركز الخامس برصيد 18 نقطة . ويستضيف مركز شباب ابو صوير صاحب المركز الرابع برصيد 18نقطة، نظيرة فريق جنوب سيناء صاحب المركز الاخير برصيد 7 نقاط. وفي اللقاء الأخير يستضيف بلدية الإسماعيلية صاحب المركز الثامن برصيد 14 نقطه شقيقه الشهداء صاحب المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط بملعب بلدية الإسماعيلية، ويحصل فريق أبو حماد على راحة. ترتيب المجموعة السابعة : ------------------------ 1- الشرقية 29 نقطة 2- كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة 3- شباب ابو حماد 22 نقطة 4- شباب ابو صوير 18 نقطة 5- فاقوس 18 نقطة 6- غزل السويس 18 نقطة 7- بلبيس 17 نقطة 8- بلدية الإسماعيلية 14 نقطة 9- ابو شحاته 13 نقطة 10-الشهداء 13 نقطة 11- القنطرة غرب 10 نقاط 12-النوبة 9 نقاط 13-جنوب سيناء 7 نقاط

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