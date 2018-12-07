رياضة | بمشاركة الشحات.. خماسية الوصل تقصي العين من كأس رئيس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمشاركة الشحات.. خماسية الوصل تقصي العين من كأس رئيس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع نادي العين والمحترف في صفوفه المصري حسين الشحات، بطولة كأس رئيس الدولة بعد الخسارة من الوصل بخمسة أهداف مقابل ثلاثة وذلك اليوم الجمعة في منافسات الدور الـ16 من البطولة.

سجل أهداف الوصل فابيو ليما في الدقائق (21 ، 63)، وعبد الله جاسم في الدقيقة (28) وبعده كايو كانيدو بالدقيقة (42، 82).

بينما سجل أهداف العين كلا من؛ كايو فرنانديز بالدقيقة (47)، وحسن الشحات في الدقيقة (59)، وإبراهيم دياكيه بالدقيقة (76).

وفي مباراة أخرى نجح فريق دبا الفجيرة في إقصاء الوحدة والتأهل لدور الـ8 من كأس الدولة بعد أن فاز عليه اليوم الجمعة بسداسية نظيفة.