شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من مران غدٍ السبت. ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته عصر الأحد المقبل. وخاض الزمالك مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة القطن التشادي، الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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