شكرا لقرائتكم خبر عن أول طلب من «فييرا» بعد وصول بعثة الإسماعيلي إلى المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إلى مطار محمد الخامس الدولى، بعد رحلة طويلة استمرت أكثر من 7 ساعات لسوء الأحوال الجوية.

وطالب البرازيلى جورفان فييرا المدير الفني للفريق، فور وصوله إلى المطار، مشاهدة مباراة الرجاء والفتح الرباطي.

وتقام هذه المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الدوري المغربي.

جاء ذلك من أجل دراسة فريق الرجاء في أخر مبارياته الرسمية قبل مواجهة الإسماعيلي مساء الثلاثاء المقبل، في إياب دور الـ 16 لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الإسماعيلية قد انتهت بالتعادل السلبي، ويحتاج الإسماعيلي للفوز بأي نتيجة أو أي تعادل إيجابي لتخطي عقبة الرجاء والتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية.