شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يعلن غياب 4 من لاعبيه الأساسيين عن مواجهة بورنموث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدير الفني الألماني يورجن كلوب، إن ليفربول سيفقد جهود كل من ديان لوفرين وناثانيل كلاين وجو جوميز وساديو ماني في المباراة القادمة أمام بورنموث.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة بورنموث لدي خطة للتعامل مع هذه الغيابات، بالطبع تعرفون كل اللاعبين الذين نمتلكهم والذين يقدرون على شغل هذا المركز، يمكنكم أن تتفحصوا القائمة، يوجد ميلنر، فابينيو، وآخرين. فقط عليكم الانتظار للتعرّف على خياراتنا".

كاشفا أن ديان لوفرين وناثانيل كلاين لن يكونا متاحين: "ديان تعرّض لاصطدام في الأسبوع الماضي وأصيب بارتجاج. كلاين سيغيب لقرابة الأسبوعين ولكن إصابته غير خطيرة، وجو جوميز تعرفون حالته بالطبع".

السنغالي ساديو ماني لن يكون حاضرا بدوره في مباراة بورنموث: "ساديو قادر على الركض، ولكنه لن يكون جاهزا للمباراة غدا. نأمل أن ينهي برنامجه العلاجي الذي خصصناه له اليوم".