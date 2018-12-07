شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة العين والوصل (3/0) للإمبراطور (الشوط الأول)

أنهى فريق الوصل الإماراتي الشوط الأول من مباراته أمام العين اليوم الجمعة 7-12-2018 بثلاثية نظيفة قاتلة، ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس رئيس الدولة، على ملعب استاد آل نهياب بملعب الوحدة.

وتقدم فابيو ليما، لاعب نادي الوصل، بهدف لفريقه في شباك العين، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في دور الـ 16 ببطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي.

واستلم ليما الكرة على حدود منطقة الجزاء، وراوغ مدافع العين وسدد صاروخية في شباك خالد عيسى، في الدقيقة 21.

وكان العين قد فاز على الوصل بنتيجة 3/1 في آخر لقاء بين الفريقين ببطولة الدوري الإماراتي قبل أيام، وهو ما يزيد من إثارة مواجهة الكأس.