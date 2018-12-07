شاهد بالفيديو.. أهداف مباراة العين والوصل (3/0) للإمبراطور (الشوط الأول)

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أنهى فريق الوصل الإماراتي الشوط الأول من مباراته أمام العين اليوم الجمعة 7-12-2018 بثلاثية نظيفة قاتلة، ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس رئيس الدولة، على ملعب استاد آل نهياب بملعب الوحدة.
وتقدم فابيو ليما، لاعب نادي الوصل، بهدف لفريقه في شباك العين، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في دور الـ 16 ببطولة كأس رئيس الدولة الإماراتي.
واستلم ليما الكرة على حدود منطقة الجزاء، وراوغ مدافع العين وسدد صاروخية في شباك خالد عيسى، في الدقيقة 21.
#الوصل يتقدم على #العين بهدف اللاعب ليما#كأس_رئيس_الدولة #المنصة pic.twitter.com/Pz5enrL6qs— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 7, 2018
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#الوصل يتقدم على #العين بهدف اللاعب ليما#كأس_رئيس_الدولة #المنصة pic.twitter.com/Pz5enrL6qs— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 7, 2018
١٩ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك
#الوصل يتقدم على #العين بهدف اللاعب ليما#كأس_رئيس_الدولة #المنصة pic.twitter.com/Pz5enrL6qs— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 7, 2018
وأضاف عبدالله جاسم الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 28، من متابعة لكرة سقطت من يديّ خالد عيسى حارس العين.
عبدالله جاسم يحرز هدف #الوصل الثاني في مرمى #العين#كأس_رئيس_الدولة #المنصة pic.twitter.com/fUsNI72Y4n— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 7, 2018
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عبدالله جاسم يحرز هدف #الوصل الثاني في مرمى #العين#كأس_رئيس_الدولة #المنصة pic.twitter.com/fUsNI72Y4n— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) December 7, 2018
وكان العين قد فاز على الوصل بنتيجة 3/1 في آخر لقاء بين الفريقين ببطولة الدوري الإماراتي قبل أيام، وهو ما يزيد من إثارة مواجهة الكأس.
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