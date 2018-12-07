شكرا لقرائتكم محاضرة نظرية تُجهز لاعبي الأهلي لمواجهة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي محاضرة فنية خاصة مع لاعبي الفريق الذين شاركوا في مباراة الجونة أول أمس ، الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدوري الممتاز والتى فاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

وشهدت المحاضرة الحديث حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة ومن أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين أمام الجونة وتسببت في إهتزاز مرمى الأهلي بهدف قبل أن يستفيق الفريق ويُسجل هدفين ليفوز بهم في نهاية المباراة.

وبدأ الأهلي صباح اليوم ،الجمعة، الأستعداد لمواجهة طلائع الجيش بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز.

كما عقد محمد يوسف محاضرة مطولة مع جميع اللاعبين قبل انطلاق المران ذاته واستمرت المحاضرة 20 دقيقة شهدت حديث يوسف مع اللاعبين حول بعض الأمور الفنية الخاصة بالفترة القادمة والتي تشهد العديد من المواجهات المهمة على الصعيدين المحلي والإفريقي.