شكرا لقرائتكم صبرى رحيل يفاضل بين عروض محلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفاضل صبرى رحيل ظهير أيسر فريق الاهلي بين عدة عروض محلية للرحيل لأحداها خلال فرة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما قرر الجهاز الفني للقلعة الحمراء الاستغناء عنه في ميركاتو الشتاء المقبل.

وبات رحيل صبري رحيل من الاهلي أمراً نهائياً في يناير خاصة بعد تعاقد الأهلي مع محمود وحيد ظهير أيسر فريق المقاصة وإمكانية عودة حسين السيد "مارسيلو" من الدوري السعودي.

وتلقي صبرى رحيل ثلاثة عروض محلية للرحيل لإحداها في يناير المقبل ووافق الاهلي على رحيل اللاعب.