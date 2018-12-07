شكرا لقرائتكم تشكيل مباراة سموحة و الاتحاد بكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى، عن تشكيل مواجهة سموحة، فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى دور الـ16 بكأس مصر.

جاء تشكيل الاتحاد كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، محمد ناصف.

خط الوسط: كريم الديب، نور السيد، أحمد داوودا، محمد حسن.

خط الهجوم: رزاق سيسيه، بناهينى.

فيما جاء تشكيل سموحة كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد لورد.

خط الدفاع: محمود منصور، ياسر إبراهيم، محمود عزت، أمير عابد.

خط الوسط: محمود سيد، إسلام صالح، أحمد حمص، يامادو تورو، ديريك نسيبامبي.

خط الهجوم: شيلونجو.