تشكيل مباراة سموحة و الاتحاد بكأس مصر

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جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى، عن تشكيل مواجهة سموحة، فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى دور الـ16 بكأس مصر.
جاء تشكيل الاتحاد كالتالى:
حراسة المرمى: الهانى سليمان.
خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، محمد بازوكا، محمد ناصف.
خط الوسط: كريم الديب، نور السيد، أحمد داوودا، محمد حسن.
خط الهجوم: رزاق سيسيه، بناهينى.
فيما جاء تشكيل سموحة كالتالى:
حراسة المرمى: أحمد لورد.
خط الدفاع: محمود منصور، ياسر إبراهيم، محمود عزت، أمير عابد.
خط الوسط: محمود سيد، إسلام صالح، أحمد حمص، يامادو تورو، ديريك نسيبامبي.
خط الهجوم: شيلونجو.
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