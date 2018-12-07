شكرا لقرائتكم محمود وحيد : ان شاء الله أكون عند حسن ظن جماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ابدى محمود وحيد ظهير ايسر الأهلي الجديد القادم من صفوف مصر المقاصة، سعادته البالغه بالانضمام للفريق الأحمرعبر صفحته الشخصيه ، ،وقال ان شاء الله أكون عند حسن ظن جماهير الأهلي.
ونشر لاعب الأهلى الجديد محمود وحيد على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" رسالة الى جماهير القلعة الحمراء و المدرب السابق له طلعت يوسف وعصام سراج مدير التعاقدات بالندى وبعض من اصدقائه بالفريق الفيومى وجاء نص الرسالة على النحو التالى:
الحمد لله تم انتقالي لأكبر نادي في القاره نادي الأهلي و خطوه مهمه جدا في حياتي وان شاء الله أكون عند حسن الظن جماهير الأهلي و عند ثقتهم فيا و ان شاء الله احقق كل الي بتمناه مع الأهلي و بشكر جدا اللواء محمد عبد السلام و الاستاذ محمد مجد و الدكتور عصام سراج و طبعا بشكر الجهاز الفني كله بقياده الكابتن طلعت يوسف علي تعبهم معايا الفتره الي فاتت كلها و بشكر زميلي كلهم و علي تعب (الكابتن هاني ) سعيد معايا الأخ الأكبر و الكابتن فضل و كل مسؤلي النادي الأهلي و الكابتن محمد فضل و اتمني طبعا كل التوفيق للفرقه كلها و بشكر كل شخص تعب معايا في حاجه عملهالي أو نصحني بحاجه و ان شاء القادم أفضل و بشكر جمهور الأهلي كله علي الثقه دي و ان شاء الله أكون قدها (القادم أفضل ) #أهلاوي_والفخر_ليا ❤️❤️
وانضم محمود وحيد للأهلي لمده 4 سنوات ونصف قادما من المقاصة مقابل 15 مليون جنيه.
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