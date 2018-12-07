شكرا لقرائتكم برانديلى يتولى تدريب جنوى رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان جنوى بالمدرب السابق للمنتخب الإيطالي تشيزاري برانديلي للاشراف عليه، وذلك خلفا للكرواتي ايفان يوريتش الذي أقيل من منصبه الخميس اثر الخروج من مسابقة كأس إيطاليا على يد فريق من الدرجة الثالثة.

وسيقدم جنوى مدربه الجديد البالغ من العمر 61 عاما السبت قبل أن يقود الفريق في اليوم التالي ضد سبال في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري المحلي.

واستلم يوريتش الاشراف على جنوى للمرة الثالثة في اكتوبر خلفا لدافيدي بالارديني حين كان الفريق في المركز الحادي عشر في الدوري، لكن شيئا لم يتغير بل تراجع ترتيبه الى المركز الرابع عشر، ثم خسر بركلات الترجيح 9-10 أمام فيرتوس انتيلا من الدرجة الثالثة الخميس في كأس إيطاليا (3-3 في الوقتين الأصلي والاضافي).

وسيكون جنوى التجربة التدريبية الحادية عشرة لبرانديلي بعد فيرونا (1997-1998) وفيرونا (1998-2000) وفينيسيا (2000-2001) وبارما (2002-2004) وروما (2004) وفيورنتينا (2005-2010) والمنتخب الإيطالي (2010-2014) وغلطة سراي التركي (2014) وفالنسيا الإسباني (2016) والنصر الإماراتي (2017-2018).

وتبقى محطته مع المنتخب الإيطالي الأبرز في مسيرته، إذ قاد "الأتسوري" الى نهائي كأس أوروبا 2012 قبل الخسارة أمام إسبانيا حاملة اللقب (صفر-4)، لكنه استقال من منصبه بعد ساعات معدودة على الخروج من الدور الأول لمونديال البرازيل 2014 إثر الخسارة في الجولة الثالثة الأخيرة أمام الأوروجواي (صفر- 1).