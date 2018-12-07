شكرا لقرائتكم كيف بدأ النيجيري موسى مواسمه في روسيا وإنجلترا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق النيجيري أحمد موسى، مهاجم النصر، ثاني أفضل انطلاقة له في مشواره على مستوى تسجيل الأهداف، بعدما سجل خمسة أهداف مع فريقه بعد مرور 11 جولة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل صاحب الـ "26 عاما" ثلاثة أهداف أمام القادسية في الجولة الثالثة بالدوري، وأحرز هدفه الرابع في مرمى الحزم بالأسبوع الخامس، وهدفه الخامس كان في الجولة العاشرة أمام الشباب من 10 مباريات.

ودارت العديد من علامات الاستفهام حول الجانب التهديفي لأغلى لاعب في الدوري السعودي "15 مليون يورو" بعدما لم يحقق الأرقام التي كانت متوقعة منه، لكن معدله التهديفي يشير إلى أنه حقق ثاني أفضل انطلاقة له بعدما سجل 6 أهداف في موسم 2015-2016 ضمن الدوري الروسي مع ناديه السابق سيسكا موسكو.

وشهد موسم 2015-2016 في الدوري الروسي أعلى نسبة تهديف للمهاجم النيجيري الذي سجل 13 هدفا خلال 30 مباراة مع فريقه، وفي 2013-2012 أحرز 11 هدفا من 28 لقاء في الدوري الروسي، وثالث أعلى نسبة تسجيل كانت له في موسم 2014-2015 عندما بصم بـ 10 أهداف في 30 مباراة.

وتراوح معدل أهداف أحمد موسى ما بين هدف إلى 7 أهداف في المواسم المتبقية، ومنذ موسم 2010 سجل 65 هدفا في 212 مباراة خاضها بمسابقات الدوري، بمعدل 16.260 دقيقة لعب، ووفقا للأرقام فإنه يسجل في كل 250 دقيقة هدفا بالنسبة لمشاركاته في الدوري، أما بخصوص جميع المسابقات، فإنه يمتلك 82 هدفا وصنع 50 أيضا.

وحقق موسى مع النصر ثاني أفضل نسبة معدل تهديفي بناء على دقائق اللعب في الدوري، حيث يسجل مع الفريق كل 171 دقيقة، وأفضل معدل كان له الموسم الماضي مع سيسكا موسكو "هدف كل 144 دقيقة" حينما لعب 10 مباريات "862 دقيقة" وأحرز 6 أهداف في الدوري الروسي.

ووفقا لإحصائيات موقع "ترانسفير ماركت"، هز موسى الشباك 44 مرة عندما لعب كمهاجم صريح وذلك من خلال 125 مباراة وساهم أيضا في صناعة 26 هدفا أيضا من هذا المركز الذي تظهر فيه قدراته التهديفية بشكل أكبر.

ويخوض موسى مباراته الـ 11 في الدوري، يوم السبت، عندما يحل النصر ضيفا على الهلال في مباريات الجولة الـ12، وكان اللاعب النيجيري غاب عن مباراة فريقه أمام الباطن في الجولة السادسة لظروف أسرية.