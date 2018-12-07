شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب التصويت فى انتخابات مركز شباب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مركز شباب الجزيرة إغلاق عملية التصويت، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم.

وانطلقت عملية التصويت فى تمام التاسعة صباحا واستمرت حتى السابعة مساءً، ويلزم حضور 10 آلاف عضو لاكتمال النصاب القانونية وتكون الانتخابات سليمة.

وتعتبر انتخابات مركز شباب الجزيرة هى الأكبر على مستوى مراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، لما يمثله أعضاء المركز الذى يضم أكبر تجمع للأعضاء حيث يصل عددهم إلى أكثر من 120 ألف عضو.

وتختار الجمعية العمومية مجلس إدارة مكون من 9 أفراد، رئيس ونائب رئيس وأمين صندوق وعضوين تحت السن وأربع أعضاء فوق السن.

وتشمل قائمة المرشحين 8 متنافسين على مقعد رئيس مجلس الإدارة، 10 على منصب نائب الرئيس، 6 على منصب أمين الصندوق، 29 على منصب عضو فوق السن، 20 على منصب عضو تحت السن.

وتقام انتخابات مركز شباب الجزيرة تحت الإشراف القضائى بمساعدة 150 مندوبا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، للإشراف على 70 لجنة انتخابية.