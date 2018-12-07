شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى رحيل يفاضل بين 3 عروض محلية للرحيل عن الأهلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفاضل صبرى رحيل، ظهير أيسر فريق الأهلى بين عدة عروض محلية للرحيل لأحدها خلال فرة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما قرر الجهاز الفنى للقلعة الحمراء الاستغناء عنه فى ميركاتو الشتاء المقبل.

وبات رحيل صبرى رحيل من الأهلى أمراً نهائياً فى يناير، خاصة بعد تعاقد الأهلى مع محمود وحيد ظهير أيسر فريق المقاصة، وإمكانية عودة حسين السيد "مارسيلو" من الدورى السعودي.

وتلقى صبرى رحيل ثلاثة عروض محلية للرحيل لأحدها فى يناير المقبل، ووافق الأهلى على رحيل اللاعب.