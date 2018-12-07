شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى فى هولندا وإسبانيا الأربعاء لمعاينة ملاعب وديات مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه يوم الأربعاء المقبل علاء عبد العزيز، مدير المنتخب الأوليمبى، إلى هولندا وإسبانيا من أجل إنهاء الاتفاقات على الوديات التى سيخوضها الفراعنة الصغار فى شهر مارس المقبل فى إطار الإعداد لأمم أفريقيا المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

تلقى المنتخب الأوليمبى دعوة موجهة لشوقى غريب المدير الفنى وعلاء عبد العزيز مدير المنتخب بالسفر إلى هولندا، لإنهاء المباراة مع الاتحاد الهولندي يوم 23 مارس ثم التوجه بعدها لإسبانيا.

ومن المرجح أن يكلف غريب علاء عبد العزيز ومعه أحد أعضاء الجهاز الفنى بالسفر لهولندا وإسبانيا، لمعاينة الملعب وفندق الإقامة.