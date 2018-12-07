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صور.. المران الأخير لمنتخب الشاطئية قبل مباراة المغرب وحضور لطيف وأبو الوفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق تدريبه الأخير بشرم الشيخ استعداداً لانطلاق بطولة أمم أفريقيا غدا.

وشهد مران المنتخب حضور خالد لطيف عضو اتحاد الكرة و المشرف على لعبة الكرة الشاطئية ومعه محمد أبو الوفا و دينا الرفاعى عضوي المجلس و شعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة و المشرف على تنظيم البطولة.

تبدأ البطولة فى الثانية عشرة ظهر غد بشرم الشيخ بلقاء السنغال ونيجيريا، يليه فى الواحدة والربع ليبيا وتنزانيا ضمن المجموعة الثانية، وتختتم مباريات الغد فى الثانية والنصف بلقاء مصر والمغرب فى افتتاح مباريات المجموعة الأولى، على أن تستكمل الجولة الأولى للمجموعة الأولى فى الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل بلقاء كوت ديفوار مع مدغشقر.

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مران منتخب الشاطئية

 

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البطولة الأفريقية للكرة الشاطئية

 

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تدريب منتخب مصر الأخير قبل مواجهة المغرب غدا

 

880744ad-b9a1-4186-b6af-47a50634a478منتخب مصر للكرة الشاطئية 
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اعضاء الجبلاية

 

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منتخب الشاطئية

 

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منتخب مصر للكرة الشاطئية 

 

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التدريب الختامي لمنتخب الشاطئية 

 

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المران الأخير لمنتخب الشاطئية قبل مباراة المغرب وحضور لطيف وأبو الوفا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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