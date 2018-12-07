شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول طلبات فييرا من مسئولى الإسماعيلى فور الوصول للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولى منذ قليل ، مشاهدة مباراة الرجاء والفتح الرباطى.

وتقام هذه المباراة فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء الجمعه ” بتوقيت القاهرة ” فى إطار منافسات الدورى المغربى.

جاء ذلك من أجل دراسة فريق الرجاء فى آخر مبارياته الرسمية قبل مواجهة الإسماعيلى مساء الثلاثاء المقبل فى كأس زايد للأندية الأبطال.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبى بين الفريقين ، ويقام لقاء العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الرجاء بالمغرب فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.