محمد العويس.. أزمة كروية جديدة في الملاعب السعودية

كتبت: شرين طه

يبدو أن قضايا انتقالات اللاعبين والأزمات الناتجة عن ذلك لن تنتهي، ففي أزمة جديدة شهدت الساحة الكروية السعودية جدال كبير بي ناديي الشباب وأهلي جدة نتيجة انتقال اللاعب محمد العويس حارس المرمي من الأول للأخير حيث اتخذ مركز التحكيم الرياضي السعودي قرارًا ببطلان اتفاقية انتقال اللاعب الموقعة بين النادي الأهلي ونادي الشباب، وما ترتب عليها من تنازلات، ورفض العقد المبرم بين اللاعب والنادي الأهلي الأمر الذي لاقى غضبًا كبيرًا بين جماهير القلعة الخضراء ودشنت جماهير النادي الأهلي، على تويتر هاشتاغا “#محمد_العويس_فخر_الأهلاويين” لدعم الحارس في قضيته، وقال مغرد: “الجمهور معك، وخلفك، وأمامك، وسيظل داعمًا لك، ويعوّل عليك الكثير، وواثق بك وبقدراتك، وبإذن الله سنراك في روسيا”.

من جانبه أكد نادي أهلي جدة أنه يتابع بعناية الخطوات القانونية التي سيقوم بها اتحاد كرة القدم السعودي، تجاه النادي، وذلك تعليقا على التطورات الأخيرة، في قضية انتقال الحارس «محمد العويس» للأهلي قادما من الشباب.

وقال النادي الأهلي في بيان مقتضب الجمعة: “مجلس الإدارة سيسعى إلى تقديم أسانيد النادي، ومنسوبيه، في ظل كافة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة”.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد كشفت في بيان لها الخميس أن نادي الأهلي قدم 8.5 مليون ريال للحارس، محمد العويس، قبل دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه السابق، الشباب.

حيث أُدخلت الدفعة الأولى في حساب العويس عن طريق تركي الزهراني الذي تلقى المبلغ من أحد لاعبي نادي الأهلي تيسير الجاسم.

والدفعة الأخرى تلقاها نقدا من أحد أعضاء شرف النادي الأهلي قبل دخول اللاعب في الفترة الحرة بتاريخ 28 / 7 / 2016، حيث أن الفترة الحرة للاعب تبدأ في 25 / 1 / 2017، وهذا مخالف ما ذكره اللاعب محمد العويس أثناء التحقيق السابق معه، حيث ذكر أن المبالغ وردت إليه من والده.

وقالت مصادر قريبة من إدارة الأهلي إنها سترفع نتيجة التحقيق للاتحاد الدولي “فيفا” حال عدم رضاها عن النتيجة.

فيما أكد كد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن قضية اللاعب محمد العويس حارس مرمى الأهلي، باتت في يد هيئة الرقابة. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم:” هيئة الرقابة تعمل على هذا الموضوع ونحن نزودها بالمعلومات”.

وأضاف: هناك عتب من الناديين ويقارنون بين قضيتهم وقضية اللاعب عوض خميس وهذه القضية كان هناك مبادرة من النصر والهلال وباتفاق بين الطرفين تم حل القضية ونحن لا نبحث عن المشاكل.

وزاد: بالنسبة لقضية العويس أقول لجمهور الفريقين لا هشتاق أو ضغط إعلامي بيفرق معنا لذا أنا أطرح مبادرة مني وأدعو كبار رجالات الناديين “الأمير خالد بن عبدالله والأمير خالد بن سلطان” لحل الموضوع فإن وصلوا لتسوية فنحن لا نمانع، ولكن في الوضع الحالي أحد الناديين سيتضرر.

وقد وأعلنت هيئة الرياضة الخميس الفائت، نتائج التحقيقات التي أجرتها هيئة الرقابة والتحقيق فيما تم الإعلان عن تورط عدة أشخاص في انتقال العويس من الرياض إلى جدة وستتولى الجهات المختصة معالجة المخالفات والجرائم تحت سلطتها وصلاحيتها.

وبعد اعتراض الجماهير الأهلاوية على التدخل الحكومي في القضايا الرياضية التابعة لاتحاد القدم، أكد الأمير أن الاتحاد الدولي وهيئاته القضائية لا تنظر إلى أي قضايا ذات طابع جنائي بل تنصح صاحبها بتقديمها للهيئات القضائية الجنائية في بلده ضمن مستند رسمي من فيفا.

وبحسب الأمير، فإن العقوبات النهائية المتوقعة بحسب لوائح اتحاد القدم ضد العويس وفريقه الجديد الأهلي: إيقاف الحارس لمدة عام وغرامة مالية قدرها 1.3 مليون ريال، أما عقوبة الأهلي فستكون غرامة مالية قدرها 2 مليون ريال ومنع من التسجيل لفترتين مع خصم 6 نقاط من رصيده.