رسميًا.. الاتحاد التونسي يقر بمعاملة لاعبي شمال إفريقيا كمحليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر الاتحاد التونسي لكرة القدم على معاملة اللاعبين في اتحاد دول شمال إفريقيا كلاعبين محليين حيث سينطبق هذا القانون على اللاعبين ماعدا حراس المرمى.

وبحسب ما جاء في بيان الاتحاد التونسي والذي صدر اليوم الجمعة، فإن قانون اعتبار لاعبي شمال إفريقيا والتي تشمل (مصر - الجزائر - المغرب - ليبيا) سوف يطبق بداية من 19 الشهر الجاري.

وكان اتحاد شمال إفريقيا والذي يضم (مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب) قد تقدم باقتراح باعتبار اللاعبين من هذه البلدان عناصر محلية في دوريات الدول الأعضاء في هذا الاتحاد.

جدير بالذكر أن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، صرح في وقت سابق ليلا كورة، بأن اتحاد الكرة لم يناقش هذا الاقتراح بعد اذا كان سيتم تطبيقه من عدمه.