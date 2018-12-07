صلاح يحصد جائزة جديدة من جماهير ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

حصل محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي على جائزة لاعب الموسم 2017-2018 من اتحاد جماهير ليفربول أصحاب الاحتياجات الخاصة، وتسلمها بنفسه خلال حفل الكريسماس الذي حضره مساء أمس الخميس.

وقال الموقع الرسمي لليفربول عبر الانترنت أن اللاعب المصري حضر الحفل الذي أقيم في آنفيلد واستلم الجائزة التي حصل عليها عن طريق تصويت أعضاء الاتحاد المسمى "إل دي اس ايه".

وقال محمد صلاح في تصريحاته على هامش الحفل: "أنا فخور بالحصول على الجائزة في تصويت أعضاء الاتحاد، شكرًا لكل من صوت ومن قدم لي الدعوة لحضور الحفل."

وقال كاي ليندسي السكرتير الاجتماعي للاتحاد: "نحن سعداء بمنح تلك الجائزة لمحمد صلاح، وباستضافته في هذا الحدث، من الواضح أن جماهيرنا تحب مشاهدته أثناء اللعب، بفضل مستواه والإسهامات التي قدمها للفريق منذ وصوله."