مصدر بالمصري يوضح لمصراوي مصير مصطفى يونس بعد الخسارة من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد مصدر داخل مجلس إدارة النادي المصري، أن مصطفى يونس، المدير الفني للفريق البورسعيدي، مستمر في منصبه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن يونسب سيقود الفريق في مباراة الداخلية والمقرر لها يوم الاثنين المقبل على استاد الإسماعيلية .

وأضاف، أن ما تردد عن أن مباراة الزمالك كانت الأخيرة لمصطفى يونس مع المصري امر غير صحيح .

وفي أخر مواجهة للفريق البورسعيدي تحت قيادة مصطفى يونس، تلقى الفريق خسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد.

ويحتل المصري، المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، وذلك بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة، لعب منها الفريق البورسعيدي 13 لقاء ومؤجل له 3 مباريات.