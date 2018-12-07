رياضة | عاجل.. مدرب الزمالك السابق يقترب من قيادة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب الزمالك السابق يقترب من قيادة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، من التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي السد القطري، من أجل تولي مسئولية الفريق مستقبلًا.

وكان الأهلي، دخل في مفاوضات رسميه مع وكيل المدير الفني، من أجل التوصل إلى حل واتفاق يرضي جميع الأطراف، لتولي المسئولية الفنية للفريق بالموسم الجاري.

وأقال الأهلي الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، عقب الخروج من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وزايد أبطال العرب.