رياضة | عاجل.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم خليفة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم خليفة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاته مع اللاعب الدولي الشاب طاهر محمد طاهر لاعب نادي المقاولون العرب، من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وقال طاهر محمد طاهر في تصريحات صحفية : "مصيري مع المقاولون سيتحدد خلال الساعات القادمة، وشرف لأي لاعب إرتداء القميص الأحمر".

يذكر أن طاهر يقدم مستويات مميزة مع فريق المقاولون من صعوده للفريق الأول، حيث انضم للمنتخب الأول مع المدرب المكسيكي أجييري، وشارك كبديل في مباراة تونس الأخيرة بتصفيات الأمم الأفريقية.