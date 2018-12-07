رياضة | فانتازي البريميرليج.. صلاح وأوباميانج في التشكيل المتوقع للأفضل بالجولة 16

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أعلن الموقع الرسمي للعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز عن التشكيلة المتوقعة للأفضل في الجولة ال16 من البريميرليج، والتي ستبدأ يوم السبت في الساعة الثانية والنصف عصرا. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" الاختيارات الأفضل لمستخدمي لعبة فانتازي البريميرليج في هذة الجولة. - التشكيلة المتوقعة للأفضل :- حراسة المرمى : فابيانسكي (ويست هام) خط الدفاع : بيليرين (أرسنال) - كيني (إيفرتون) - دوهيرتي (ولفرهامبتون) خط الوسط : ريتشارلسون (إيفرتون) - فيلبي اندرسون (ويست هام) - جودمونسون (بيرنلي) - محمد صلاح (ليفربول) خط الهجوم : خيمينز (ولفرهامبتون) - هاري كين (توتنهام هوتسبير) - اوباميانج (أرسنال) - ويعد الاختيار الافضل للكابتن في هذة الجولة هو المهاجم اوباميانج لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، والذي سيواجه فريق هيدرسفيلد تاون علي ملعب الإمارات.

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