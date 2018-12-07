كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد الان مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بث مباشر في كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون عشاق الكرة المصرية على موعد مع المتعة والإثارة عندما يلتقى فريقا الاتحاد السكندري وسموحة في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018 في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | شاهد الان مباراة الاتحاد السكندري وسموحة بث مباشر في كأس مصر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .