رياضة | بناهيني وسيسيه يقودان هجوم الاتحاد في مواجهة سموحة بكأس مصر

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أعلن حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي سموحة، في إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2018-2019 على إستاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساءً. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : الهاني سليمان خط الدفاع : محمود شعبان - بازوكا - محمود رزق - محمد ناصف خط الوسط : نور السيد - داودا - كريم الديب - محمد حسن خط الهجوم : رزاق سيسيه - بناهيني

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