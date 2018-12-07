رياضة | بعثة الإسماعيلي تصل المغرب لمواجهة الرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الإسماعيلي تصل المغرب لمواجهة الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، منذ قليل مطار محمد الخامس الدولى بعد رحلة استمرت لأكثر من 15 ساعة بداية من محافظة الإسماعيلية.

ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا اليوم، الجمعة، بالمغرب إستعدادًا لملاقاة الرجاء فى إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.

وكان البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للدراويش قد أعلن قائمة فريقه أمس الخميس التى ضمت 21 لاعبًا.