إنتر ميلان يعمل على جبهتين لسد الفجوة مع يوفنتوس

يعمل إنتر ميلان على التعاقد مع بعض اللاعبين المميزين، في ظل اقتراب جوزيبي ماروتا، من تولي منصب المدير التنفيذي للنيراتزوري.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن ماروتا يعمل بالفعل مع بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، وجيوفاني جارديني، المدير العام، من أجل سد الفجوة مع يوفنتوس، عبر بناء فريق قوي.

ويأتي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو)، وفيديريكو كييزا (فيورنتينا)، على رأس أولويات إدارة إنتر ميلان.

ونوهت الصحيفة إلى أن هبوط مستوى ميلينكوفيتش، في الموسم الحالي، مقارنةً بالماضي، سيجعل كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، يتراجع عن رغباته المالية الضخمة.

كما أن العلاقة الممتازة بين ماروتا وبنتاليو كورفينو، المدير العام لفيورنتينا، قد تلعب دورًا في صفقة كييزا.

وتشير تقارير صحفية أخرى، إلى رغبة النيراتزوري في التعاقد مع ثنائي مانشستر يونايتد، ماتيو دارميان وأنتونيو مارسيال.

وسيلتقي إنتر ميلان مع اليوفي، اليوم الجمعة، لحساب الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.