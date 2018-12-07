مدرب بوكا جونيورز منزعج من ملعب سانتياجو برنابيو

قال مدرب بوكا جونيورز، جويرمو باروس سكيلوتو، إن عدم إقامة إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، بين فريقه وريفر بليت في الأرجنتين، والاضطرار للعب اللقاء بعد غد الأحد في مدريد، أمر "يدعو للأسف".

وأضاف المدرب، في مؤتمر صحفي "ما حدث منذ 15 يوما، يحدث كثيرا في أمريكا الجنوبية والأرجنتين، لقد حان وقت التغيير... حان وقت اتخاذ إجراءات، وأن نصبح نموذجا".

وتم نقل المباراة لمدريد، بعد تعرض حافلة لاعبي بوكا للرشق، في طريقها إلى ملعب مونيمونتال.

وأشار المدرب إلى أن مشاهد العنف هذه "تشوه صورة كرة القدم في الأرجنتين وأمريكا الجنوبية"، لأنها تحجب الحديث عن وصول ناديين أرجنتينيين إلى أعلى مستوى.

وقال "يجب اليوم أن نتحدث عن أن بوكا وريفر، وضعا الأرجنتين في أعلى مصاف الأندية ببطولة ليبرتادوريس، لكننا نتحدث عن العنف.. للأسف نحن نخسر مجددا".

وأكد أن لاعبيه في حالة جيدة، على المستوى النفسي، وأنه سعى لإبعادهم عن التأثر بتلك الأحداث، كي يظهروا شخصيتهم في مدريد.