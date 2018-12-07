شكرا لقرائتكم محمود وحيد : انضمامي للأهلي جاء في الوقت المناسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى محمود وحيد ظهير ايسر الأهلي الجديد القادم من صفوف مصر المقاصة، سعادته البالغه بالانضمام للفريق الأحمر، ،مؤكدا انه قام بالتوقيع للأهلي منذ فترة وانه كان رغبته الوحيد حال الرحيل عن المقاصة.

وقال محمود وحيد لسوبر كورة:" انضمامي للأهلي جاء في الوقت المناسب ..اعتقد انه سيكون لي دور مع الفريق بشكل افضل في الفترة المقبلة عن ما كان سيحدث حال انضمامي في وقت سابق"

وعن كبوة الأهلي اكد وحيد ان الفريق قادر علي تجاوزها ،خاصة وان الأهلي من الممكن ان يمرض لبعض الوقت ولكن لا يموت"

وانضم محمود وحيد للأهلي لمده 4 سنوات ونصف قادما من المقاصة مقابل 15 مليون جنيه.