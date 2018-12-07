شكرا لقرائتكم بوجلبان في القاهرة.. حسم صفقة بن عمر تتصدر المشهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل أنيس بو جلبان لاعب الصفاقسى التونسى والأهلى السابق، إلى القاهرة، اليوم الجمعة، فى زيارة يدور أنباء إنها ستشهد اجتماعا مساء اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى بالقلعة الحمراء.

وتم رصد ما دار بين بو جلبان وبعض المتواجدين فى مطار القاهرة الدولى حيث تم الاستفسار منه عن قدومه لإنهاء صفقة محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلى لصالح الأهلى ليكون رده كالتالى: "ربنا يسهل إن شاء الله بنشوف والله" ولم يجاوب بشكل قاطع حول تفاصيل الساعات المقبلة.