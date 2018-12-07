شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يرصد راتب خيالي لإغراء بوكيتينو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إغراء الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الانجليزي من أجل خلافة البرتغالي جوزيه مورينيو في القيادة الفنية للشياطين الحمر.

كشفت صحيفة صن البريطانية يستعد مانشستر لدفع 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بوكيتينوكونه المرشح الأول لدى إدارة المان يونايتد، في ظل الأنباء التي تشير إلى قرب إقالة مورينيو من منصبه.

وذكرت الصحيفة أن مانشستر يونايتد سيكون مضطرا إلي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد مورينيو حال إقالته، إلى جانب دفع مقابل مادي لتوتنهام للتخلي عن بوكيتينو.

وجدد بوكيتينو عقده مع النادي اللندني العام الماضي لمدة 5 سنوات، والذي يقضي بحصوله على راتب سنوي يبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني.

ويحتل مان يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب البريمييرليج برصيد 23 نقطة، وهو ما يجعل المدرب البرتغالي على أعتاب الرحيل عن قلعة "أولد ترافورد".