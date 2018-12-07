شكرا لقرائتكم سارى: من المستحيل الفوز على مانشستر سيتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى ماوريسيو ساري المدير الفنى لفريق تشيلسي قلقه من مواجهة مانشستر سيتي المقرر إقامتها غدًا فى قمة مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سارى فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم: "مانشستر سيتى من أفضل فرق أوروبا فى الوقت الحالى، ومن المستحيل أن تفوز عليهم، لكن كل شئ ممكن أن يحدث فى مباراة الغد."

وبسؤاله عن كيفية الفوز على جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قال ساري: "عليك سؤال شخص آخر، أنا خسرت كل المباريات التى لعبتها أمامه."

وأكد مدرب تشيلسى أن كل لاعبيه فى حالة جيدة وجاهزون لمباراة الغد، ولا يوجد إصابات تمنع أى لاعب من المشاركة أمام مانشستر سيتي.

ويستضيف تشيلسي نظيره مانشستر سيتى فى السابعة والنصف مساء الغد على ملعب ستامفورد بريدج، ويتصدر السيتى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة ويأتى البلوز في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.



سارى

ماوريسيو سارى