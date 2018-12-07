شكرا لقرائتكم مورينيو: تراجع النتائج ليس مقياسا ورانييرى من أهم المدربين فى تاريخ البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لمانشستر يونايتد على صعوبة المواجهة أمام فولهام غدا السبت فى الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى.

وتحدث مورينيو فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة فولهام غدا السبت فى الدورى الإنجليزى، قائلا "الأربعاء الماضى كان لدينا عقلية رفعت ادائنا إلى مستوى جيد، لقد ضغطنا كثيراً على الكرة، وكنا مُتناغمين فى نقل الكرة ووضعنا الصعوبات على ارسنال".

وتابع مورينيو قائلا "لا أريد أن أكون إيجابيا وأقول أننا سننتصر على فولهام، ولكن علينا أن نُشيد بهم، فلن يكون اللقاء 11 لاعب مقابل صفر، سيكون 11 لاعب ضد 11 لاعب."

وواصل المدرب البرتغالى، قائلا "هناك لاعبين مميزين لديهم خصائص رائعة، مثل هيريرا وراشفورد حتى ان لم تكن المباراة استثنائية أو قوية يكون لديهم دائماً الشغف والرغبة والتضحية للشعار فى الملعب ولكن الفريق كاملاً لديه العقلية ذاتها ايضاً."

وأكمل مورينيو، قائلا "حتى الان انا اقوم بعمل رائع، لقد نافست فِرق فى المُقدمة اكثر جاهزية من فريقى، فى الموسم الماضى احتليت المركز الثانى، رغم انه هناك فرق اكثر جاهزية تُنافسنى، قلتها مراراً و تكراراً، النُقاط لا تُمثل مستوى الفريق الحقيقى على الملعب".

وتحدث مورينيو، عن مدرب فولهام قائلا "رانييرى هو واحد من أهم اثنين مدربين فى تاريخ البريميرليج، فى رأيى لذا ستكون مواجهة صعبة للغاية".