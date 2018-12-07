شكرا لقرائتكم جوارديولا ينافس كلوب على مدرب الشهر فى البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت رابطة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" اليوم الجمعة، عن قائمة المدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدير فنى فى البريميرليج، شهر نوفمبر الماضى. وتواجد 6 مدربين مرؤشحين لنيل الجائزة وهم: الإسبانى رافا بينيتيز مدرب نيوكاسل يونايتد، والذى خاض 3 مباريات حقق فيهم الفوز جميعا. الإسبانى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى، والذى فاز فريقه فى الـ3 مباريات التى خاضها الشهر الماضى. الألمانى يورجن كلوب مدرب ليفربول، وفاز فريقه فى مبارتين وتعادل فى الثالثة. الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، وحقق الفوز فى الثلاث مباريات. البرتغالى ماركو سيلفا مدرب واتفورد، وفاز فريقه فى مبارتين وتعادل فى الثالثة. الألمانى ديفيد فاجنر مدرب هدرسفيلد تاون، وحقق فريقه الفوز فى مبارتين وتعادل فى الثالثة.

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