شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول مباريات أمم أفريقيا للكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا، السبت، بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بمدينة شرم الشيخ، وتستمر على مدار أسبوع كامل، بمشاركة 8 منتخبات هى مصر والمغرب وليبيا وتنزانيا ونيجيريا وكوت ديفوار ومدغشقر والسنغال، وتعد البطولة مؤهلة لكأس العالم باراجواى.

تبدأ البطولة فى الثانية عشرة ظهر غد بشرم الشيخ بلقاء السنغال ونيجيريا، يليه فى الواحدة والربع ليبيا وتنزانيا ضمن المجموعة الثانية، وتختتم مباريات الغد فى الثانية والنصف بلقاء مصر والمغرب فى افتتاح مباريات المجموعة الأولى، على أن تستكمل الجولة الأولى للمجموعة الأولى فى الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل بلقاء كوت ديفوار مع مدغشقر.