شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلى تتجه للمغرب بعد تأخر إقلاع الطائرة بسبب حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر الفريق الأول للنادى الإسماعيلى مطار القاهرة الدولى متجها إلى دولة المغرب للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لملاقاة فريق الرجاء. ومن المنتظر أن تستغرق رحلة سفر بعثة الدراويش 5 ساعات حتى مطار محمد الخامس الدولى بالعاصمة المغربية. وتأخرت طائرة الفريق الأول للنادى الإسماعيلى فى الإقلاع من القاهرة لمدة 175 دقيقة لسوء الأحوال الجوية صباح الجمعة. ويبدأ الدراويش معسكره المغلق بالمغرب استعدادًا لملاقاة الرجاء فى إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال. ويسعى الإسماعيلى لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعب محمد الخامس لضمان مواصلة المشوار العربى، خاصة أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى.

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