شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الأهلى الجديد: انضميت لأكبر ناد بالقارة.. والقادم أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمود وحيد، ظهير أيسر الأهلى الجديد القادم من صفوف مصر المقاصة، سعادته البالغة بالانضمام للفريق الأحمر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال وحيد: "الحمد لله تم انتقالى لأكبر ناد فى القارة نادى الأهلى وخطوة مهمة جدا فى حياتى، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن جماهير الأهلى وعند ثقتهم فيا، وإن شاء الله أحقق كل اللى بتمناه مع الأهلى".

وتابع محمود وحيد قائلا: "بشكر كل شخص تعب معايا فى حاجة عملهالى أو نصحنى بحاجة وإن شاء القادم أفضل، وبشكر جمهور الأهلى كله على الثقة دى وإن شاء الله أكون قدها.. القادم أفضل".