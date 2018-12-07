شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مفاوضات الأهلى لضم بن حليب فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شادى الهادى وكيل المغربى محمود بن حليب مهاجم الرجاء البيضاوى المغربى تفاصيل مفاوضات مسئولى القلعة الحمراء مع اللاعب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال الهادى أنه وكيل بن حليب المفوض لتسويق اللاعب داخل مصر مع وكيله المغربى عصام هنتورى، مشيرا إلى أنه لم يصرح من قبل بخصوص المفاوضات مع بن حليب ومستاء مما يتم تداوله من البعض بخصوص الصفقة، خاصة أن مسئولى القلعة الحمراء لم يقدموا عرضا رسميا للتعاقد معه حتى الآن.

كشف وكيل بن حليب أنه عرض اللاعب على علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية بالأهلى تمهيدا لبدء التفاوض معه، وينتظر قرار الإدارة الحمراء بشأن شراء اللاعب من عدمه، مشيرا إلى أن الأمور لم تتعدى ذلك ولكن قد تشهد تطورا خلال الساعات القادمة.

وعن الأرقام المتداولة عن عرض الأهلي مبلغ 1.5 مليون دولار لشراء اللاعب أكد أن تلك الأرقام لا أساس لها من الصحة، واللاعب وصلته عدد من العروض الأخري ولكن لم ترتقى لدرجة الرسمية، وينتظر مسئولي الأهلي حسم موقفهم بشأن شراء اللاعب من عدمه، مشددا على أنه وكيل بن حليب داخل مصر ولا يجوز لأى وكيل التحدث باسم اللاعب دون الحصول على تفويض بتسويقه فى مصر.