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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بو جلبان يصل القاهرة.. هل ينهى صفقة بن عمر للأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أنيس بو جلبان لاعب الصفاقسى التونسى والأهلى السابق، إلى القاهرة، اليوم الجمعة، فى زيارة يدور أنباء إنها ستشهد اجتماعا مساء اليوم مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى بالقلعة الحمراء.
حرص ”الخليج 365” على رصد ما دار بين بو جلبان وبعض المتواجدين فى مطار القاهرة الدولى حيث تم الاستفسار منه عن قدومه لإنهاء صفقة محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلى لصالح الأهلى ليكون رده كالتالى: "ربنا يسهل إن شاء الله بنشوف والله"، وعندما سأله أحد المتواجدين عن تدخله لإنهاء الصفقة رفض بو جلبان إن يجاوب بشكل قاطع حول الأمر.
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بوجلبان
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