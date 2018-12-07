شكرا لقرائتكم خبر عن إيميل يجتمع بلاعبى الطلائع وينهى الاستعدادات لمواجهة الأهلى غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك إيميل استعداداته لمواجهة الأهلى غداً السبت، حيث يعقد المدرب اجتماعاً مع اللاعبين لتحفيزهم على خطف النقاط الثلاث من أنياب حامل اللقب فى المواجهة المقرر لها مساء بعد غد الأحد والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

ويغيب عن الطلائع فى مباراة الأهلى كريم طارق وإسلام عبد النعيم للإصابة فيما لا يوجد غيابات بسبب الإيقاف.

وكان الطلائع قد تعادل مع الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة السادسة عشرة للدورى فى الظهور الأول للبلجيكى لوك إيميل مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لمحمد حلمى.

وخاض الطلائع ودية مع الإنتاج الحربى عصر الجمعة انتهت بفوز العجلات الحربية بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل وديًا مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق مساء الاثنين استعداداً للأهلى.